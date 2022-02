Realme Book Enhanced Edition: anche il lancio in Europa sarebbe vicino

Abbiamo visto i Realme Book Enhanced Edition arrivare nel mercato cinese durante il mese di gennaio 2022, e mentre si parla di quando il debutto arriverà anche in India, arriva un piacevole report direttamente dalle pagine di MySmartPrice. Stando a quanto anticipato infatti, i dispositivi sarebbero dovuti arrivare grazie a questo secondo lancio prima della fine di aprile del 2022, in un periodo di tempo non ancora precisato, ma pare che il tutto riguarderà per fortuna anche il resto del mondo.

Il noto leaker Mukul Sharma ha infatti confermato il tutto, e sebbene non si parli di informazioni ufficiali, è bene sottolineare che abbiamo a che fare con una fonte alquanto autorevole per quel che riguarda il settore della tecnologia. Come confermato, possiamo quindi aspettarci un secondo lancio in simultanea anche per l’Europa, che a quanto pare verrà confermato nel giro di non troppo tempo, parlando infatti di un debutto nel corso del mese di aprile, seppur purtroppo non ci sia ancora una data maggiormente precisa a cui fare riferimento.

Il modello che dovrebbe arrivare in Italia dovrebbe essere il Prime, il quale presenta un Intel Core i5-11230H di 11esima generazione con architettura Willow Cove basato sul processo SuperFin a 10nm. Parliamo di un SoC con 4 core e 8 thread con frequenza turbo di base di 3,2 GHz, assieme a un core con frequenza fino a 4,5 GHz. Il dispositivo dovrebbe offrire poi 16GB LPDDR4x di RAM dual-channel RAM e 512GB di SSD PCIe, con TDP della CPU di 35 W e un sistema di raffreddamento migliorato.

A completare il tutto troviamo un display 2K da 14 pollici con 400 nits di luminosità, batteria con supporto alla ricarica rapida a 65 W e una porta USB di tipo C, oltre che Thunderbolt 3, USB-C 3.2 Gen 2, USB-A 3.1 Gen 1 e un jack da 3,5 mm.