OnePlus Bullets Wireless Z 2: nuove cuffie anticipate da una certificazione

Sembra che OnePlus stia per rilanciarsi nel mondo delle cuffie wireless grazie al dispositivo noto come Bullets Wireless Z 2, svela un report di MySmartPrice.

Le pagine di MySmartPrice hanno da poco anticipato l’esistenza delle cuffie OnePlus Bullets Wireless Z 2, dispositivi che a quanto pare nel giro di poco tempo verranno lanciati al fine di migliorare le potenzialità del primo modello. Le OnePlus Bullets Wireless Z sono stati infatti rilasciate della compagnia nell’ormai quasi lontano anno 2020, e da quel momento in poi un nuovo device della serie non è neanche stato menzionato, fino al nuovo suggerimento del sito delle certificazioni Bluetooth SIG.

Questo ha anticipato che il device in questione dovrebbe presentarsi con il numero di modello E305A, nel mentre MySmartPrice ha anche anticipato ulteriori dettagli grazie all’insider Mukul Sharma. Stando a quanto svelato, i dispositivi audio verranno lanciati nei mesi di marzo o aprile nel mercato indiano, con il primo mese che sembra più probabile del primo al momento. C’è da dire che un lancio in tutto il mondo non è comunque da escludere, e che quando svelerà i prodotti la compagnia potrebbe aggiornare gli utenti anche per questo dettaglio.

Purtroppo, per il momento non abbiamo alcun tipo di dettaglio neanche riguardo alle specifiche tecniche e al prezzo con cui le nuove cuffie di OnePlus dovrebbero presentarsi, considerando anche il fatto che per ora si parla solamente di anticipazioni e che queste potrebbero quindi non vedere la luce quanto previsto. È facile immaginare in ogni caso dei device pronti a migliorare le potenzialità del precedente, che offriva driver da 9,2 mm, con tecnologie come Quick Pair e Quick Switch, oltre che con un delay particolarmente ridotto.

Staremo a vedere quando finalmente il colosso aggiornerà gli utenti in merito ai suoi prossimi prodotti audio, magari nel corso di un nuovo evento dedicato ai prossimi dispositivi che verranno rilasciati.