Launchpad: Disney+ annuncia la seconda stagione

Disney+ ha presentato la seconda stagione di Launchpad, targata Disney Studios Content, una collezione di cortometraggi live-action realizzati da una nuova generazione di registe e registi di talento, in anteprima sulla piattaforma. Grazie al grande successo della prima serie di corti, la seconda stagione per la prima volta vede la presenza anche di sei sceneggiatori e sceneggiatrici, cinque registi/registe e una regista/sceneggiatrice provenienti da background sottorappresentati.

Selezionati tra quasi 2000 candidati e candidate, questi talenti avranno l’opportunità di condividere le loro visioni creative e mostrare al pubblico cosa significa avere la possibilità di essere rappresentati nella seconda stagione di Launchpad, targata Disney, che arriverà in anteprima su Disney+ nel 2023.

L’obiettivo di Launchpad è quello di diversificare e dare visibilità a quelle storie che non hanno mai avuto spazio. A ogni regista sono stati affiancati senior creative executive Disney, che hanno ricoperto il ruolo di guida attraverso un programma che educa e sostiene gli sforzi richiesti per realizzare il loro corto. Ispirati al viaggio della vita, questi sei cortometraggi per Disney+ sono basati sul tema della “Connessione”.

Mahin Ibrahim, Director, Representation & Inclusion Strategies, Creative Talent Pathways che supervisiona il progetto Launchpad, ha dichiarato:

La nostra prima stagione di Launchpad ha già dimostrato di essere un vero e proprio trampolino di lancio per il successo, con Ann Marie Pace pronta a dirigere un episodio di High School Musical: The Musical: La Serie per Disney+. In questa stagione abbiamo dodici registi e registe di grande talento impegnati a raccontare storie profondamente personali e significative che entreranno nel cuore del pubblico di tutto il mondo.

Phillip Domfeh, Senior Manager, che coordina la seconda stagione di Launchpad, ha aggiunto:

Non potremmo essere più emozionati per i talenti emergenti della nostra nuova squadra Launchpad, che per la prima volta vede la presenza di sceneggiatori e sceneggiatrici all’interno del nostro programma. Siamo sicuri che consegneranno al pubblico appassionato di Disney+ cortometraggi stimolanti, avventurosi, commoventi ed esilaranti.

Di seguito i cortometraggi della seconda stagione di Launchpad (si prega di notare che quelli che seguono sono titoli provvisori) e i rispettivi filmmaker:



BEAUTIFUL, FL – Regista: Gabriela Ortega; Sceneggiatori: Joel Perez e Adrian Ferbeyre

Una ragazza adolescente si impegna per ottenere i pezzi di ricambio dai suoi eclettici vicini di roulotte e aggiustare il camper di famiglia in tempo per condividere, nella competizione annuale di Beautiful, FL Ice Cream, il gusto di gelato speciale realizzato dalla sua prozia.



BLACK BELTS – Regista: Spencer Glover; Sceneggiatore: Xavier Stiles

KJ, un eccentrico studente delle medie e appassionato di film di arti marziali di Compton, sfida i migliori dojo del sud di Los Angeles, indossando la vecchia cintura nera dello zio. Ma quando suo padre, ex pugile, si lascia coinvolgere più del dovuto, entrambi imparano che c’è di più nella vita che tenere alta la guardia.



THE GHOST – Regista: Erica Eng; Sceneggiatore: Kevin Park

La dodicenne Clarice Cheung si sente invisibile in famiglia, specialmente accanto alla sorella maggiore Naomi. Ma quando un potente fantasma appare nella loro casa, le due sorelle, sempre molto distanti, dovranno fare squadra e fermarlo prima che la loro famiglia venga divisa per sempre.

MAXINE – Regista/Sceneggiatrice: Niki Ang

Ansiosa all’idea di presentare la sua prima ragazza alla sua famiglia, una studentessa universitaria queer riceve aiuto dallo spirito di un parente perduto da tempo durante l’Hungry Ghost Festival.

PROJECT CC – Regista: Cashmere Jasmine; Sceneggiatrice: Jasmine Johnson

Una brillante scienziata bambina deve riconnettersi con sua sorella, una beauty influencer, quando un esperimento di clonazione va storto.



THE ROOF – Regista: Alexander Bocchieri; Sceneggiatore: W.A.W. Parker

Dopo essere stato mandato a vivere con suo nonno, un adolescente Cheyenne scopre un segreto che lo collega alla sua famiglia e alla sua comunità in un modo che non avrebbe mai pensato possibile.