Il Samsung Galaxy Book Pro 2 360 si mostra in alcuni primi render

I primi render del Samsung Galaxy Book Pro 2 360 si mostrano online. Il laptop convertibile sta per tornare con una nuova generazione. Le ‘immagini spia’ ci arrivano direttamente da OnLeaks, noto insider già dietro ad altre importanti rivelazioni e con la fama di essere una fonte attendibile. Il render è stato pubblicato in collaborazione con Giznet.

Nulla di stravolgente: le immagini mostrano un design che è in tutto e per tutto simile a quello della generazione attualmente in vendita. L’unica eccezione? Il colore, che è inedito.

Anche le specifiche saranno simili, a partire dal display: un 15,6″ FHD 1080p 16:9. Troveremo, poi, sempre tre USB-C (una da un lato, due dall’altro), lettore di memory card e un jack audio.

Lecito aspettarsi invece delle importanti novità sul fronte del processore e della GPU. Anche un taglio di RAM più generoso non guasterebbe. Internamente, il Samsung Galaxy Book Pro 2 360 viene chiamato con il nome in codice ‘Mars 2‘. Un soprannome che è ben rappresentato dal colore di questi render, con un rosso bronzato effettivamente molto ‘marziano’.

Il Galaxy Book Pro 360 è uscito in Italia a maggio del 2021. Samsung lo definisce un laptop leggero e quindi adatto per un utilizzo in mobilità. Il prezzo di partenza era stato fissato a 1.159 €. Non conosciamo informazioni sul prezzo della seconda generazione, ma difficilmente si discosterà di molto da questa cifra.