Animali Fantastici: I Segreti di Silente – Jude Law annuncia l’uscita del nuovo trailer per giovedì

Jude Law ha diffuso un messaggio dedicato ad Animali Fantastici: I Segreti di Silente, annunciando l'uscita del nuovo trailer per giovedì.

Jude Law ha da poco comunicato che giovedì sarà il giorno dell’uscita del nuovo trailer dedicato ad Animali Fantastici: I Segreti di Silente, il terzo lungometraggio della saga spin-off di Harry Potter. L’attesa perciò si concluderà il 24 febbraio.

Qui sotto potete vedere il video con Jude Law che annuncia l’uscita del nuovo trailer di Animali Fantastici: I Segreti di Silente, lanciando anche una campagna social.

Animali Fantastici: I Segreti di Silente, in arrivo il trailer giovedì 24 febbraio Questa settimana unisciti all'esercito di Silente e mostraci il tuo amore per l’amato mago. Condividi i tuoi cosplay, le tue fan art, i tatuaggi, le citazioni preferite o qualsiasi cosa tu voglia sul leggendario Silente e non perdere il nuovo trailer di Animali Fantastici: I Segreti di Silente, in arrivo giovedì 24 febbraio.#AnimaliFantastici #ISegretiDiSilente Posted by Animali Fantastici on Monday, February 21, 2022

Questa è la descrizione condivisa sulle pagine social del film:

Questa settimana unisciti all’esercito di Silente e mostraci il tuo amore per l’amato mago. Condividi i tuoi cosplay, le tue fan art, i tatuaggi, le citazioni preferite o qualsiasi cosa tu voglia sul leggendario Silente e non perdere il nuovo trailer di Animali Fantastici: I Segreti di Silente, in arrivo giovedì 24 febbraio.

Questa, invece, è la sinossi ufficiale del lungometraggio che uscirà il 13 aprile 2022 nelle sale cinematografiche:

In Animali Fantastici: I Segreti di Silente, Albus Silente sa che il potente mago oscuro Gellert Grindelwald si sta attivando per prendere il controllo del Mondo Magico. Impossibilitato a fermarlo da solo, affida al magizoologo Newt Scamander il comando di una intrepida squadra di maghi, streghe e… un coraggioso panettiere babbano incaricati di una pericolosa missione, nella quale incontreranno vecchie e nuove creature magiche e si scontreranno con la crescente legione di seguaci di Grindelwald. Ma con una posta in gioco così alta, quanto a lungo potrà Silente restare ai margini?