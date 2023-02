The Order vedrà protagonisti Jude Law e Nicholas Hoult

Due star come Jude Law e Nicholas Hoult riunite per la prima volta sotto la direzione di Justin Kurzel, regista australiano noto soprattutto per le sue due pellicole con Michael Fassbender protagonista, Macbeth e Assassin’s Creed. Il film si intitolerà The Order, e sarà ispirato a fatti realmente accaduti.

Si tratterà di una coproduzione capitanata da AGC e con lo stesso Law tra i produttori, girata in Alberta, Canada, con cui Kurzel tornerà nel territorio del drama thriller a lui più congeniale, dopo i meno noti Snowtown, Nitram e True History of the Kelly Gang.

La storia sarà ambientata nel 1983, quando l’area del Pacifico nordoccidentale viene sconvolta da una ondata di crimine organizzato caratterizzato da contraffazione e rapine, volti a finanziare un’organizzazione terroristica determinare a dare guerra al governo federale degli Stati Uniti. Tale organizzazione è guidata da un leader carismatico – interpretato da Hoult – mentre un lupo solitario dell’FBI, interpretato da Law, è in Idaho sulle sue tracce.

La pellicola non ha ancora una finestra d’uscita, né si sa quando inizieranno le riprese, quindi non vedremo il film prima della fine dell’anno prossimo, probabilmente; nel frattempo possiamo ritrovare i suoi protagonisti in altri film. Hoult è insieme ad Anya Taylor-Joy nel recentissimo The Menu (ora su Disney+) e presto al fianco di Nicolas Cage in Renfield. Law, invece, orfano della saga di Animali Fantastici (ferma a tempo indeterminato) ha di prossima uscita Peter Pan & Wendy, dove interpreta Capitan Uncino, e l’ancora misteriosa serie Star Wars: Skeleton Crew.