Peter Pan & Wendy: le foto di Jude Law come Capitan Uncino

Con le riprese di Peter Pan & Wendy da poco iniziate, stanno arrivando online i primi contenuti e le prime immagini dal set, e tra queste sono state mostrate le prime foto di Jude Law nei panni di Capitan Uncino, rivelate dal Daily Mail.

Qui sotto possiamo vedere le foto di Jude Law come Capitan Uncino in Peter Pan & Wendy.

First look at Jude Law as Captain Hook in Disney’s #PeterPanAndWendy pic.twitter.com/lw5VC3tCCW — Film Updates (@TheFilmUpdates) April 8, 2021

Il film è basato su Peter Pan. Il bambino che non voleva crescere (Peter and Wendy), romanzo di J. M. Barrie, e sul Classico Disney del 1953. La storia vede protagonista Wendy, giovane ragazza che sfida il desiderio dei suoi genitori di farle frequentare il collegio e che parte con i suoi fratello più piccoli verso la magica Isola che non c’è. Li incontrerà un ragazzo che si rifiuta di crescere, una piccola fata ed un malvagio capitano pirata. Wendy e i suoi fratelli si ritroveranno così a vivere un’avventura emozionante e pericolosa lontani dalla comodità di casa e dai loro genitori.

A dirigere troviamo David Lowery (Il drago invisibile), mentre protagonisti sono Jude Law nei panni di Capitan Uncino, Yara Shahidi sarà Trilli; Ever Anderson è Wendy e Alexander Molony vestirà i panni di Peter Pan. Al loro fianco troviamo Molly Parker e Alan Tudyk nei panni di Mrs. e Mr. Darling. Nel cast anche gli esordienti Joshua Pickering nel ruolo di John; Jacobi Jupe in quello di Michael e Alyssa Wapanatâhk nel ruolo di Tiger Lily. Infine Jim Gaffigan sarà Spugna.