Tekken 8: gameplay reveal trailer per Marshall Law

Bandai Namco svela un nuovo gameplay reveal trailer per Tekken 8, questa volta dedicato alla più granitica versione di Marshall Law che abbia calcato i palchi dell’Iron Fist Tournament. Trailer che arriva pochi giorni dopo quello dell’amico Paul Phoenix, con cui di sicuro non mancheranno agguerrite amichevoli senza esclusione di colpi.

Non conosciamo ancora la storyline che lo coinvolgerà nell’ottavo capitolo, ma conoscendolo, sarà indebitato fino al collo e con problemi di gestione di dojo e ristorante! Campione di Jeet Kune Do e Kung Fu, è un personaggio palesemente ispirato a Bruce Lee, che da sempre funge da veicolo di omaggio nei suoi confronti con i suoi outfit alternativi e alcune mosse iconiche: nel corso della serie, tuttavia, è diventato più ipertrofico, arrivando a somigliare, fisicamente e nelle movenze, quasi più Kenshiro che il grande attore marziale tragicamente scomparso.

Si tratta, anche in questo caso, di un personaggio che non può mancare all’appello (è presente in tutti i capitoli, ad eccezione del terzo, dove è sostituito dal figlio Forest) e si unisce agli altri già annunciati componenti del roster dell’ottavo capitolo: Jin Kazama, Jun Kazama, Kazuya Mishima, Nina Williams, Marshall Law, King, Jack-8 e Lars Alexandersson.

Il videogioco, di prossima uscita e sviluppato per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, sfrutterà al meglio le nuove generazioni di console usando l’Unreal Engine 5. Tutti i modelli dei personaggi sono stati completamente rifatti da zero, così come è stata anche ripensata la filosofia di combattimento, ora improntata all’aggressività, per rendere ancora più spettacolari, divertenti e accessibili i combattimenti.

