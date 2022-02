Here: Tom Hanks, Robert Zemeckis ed Eric Roth di nuovo insieme in un film dopo Forrest Gump

Tom Hanks, Robert Zemeckis ed Eric Roth lavoreranno all'adattamento della graphic novel Here, ritrovandosi dopo l'esperienza con Forrest Gump.

Il trio che ha lavorato a Forrest Gump nel 1994, formato da Tom Hanks, Robert Zemeckis ed Eric Roth, tornerà ad unirsi per la produzione del lungometraggio Here, tratto da una graphic novel di Richard McGuire.

Per il film Here ci sarà Tom Hanks come protagonista, Robert Zemeckis alla regia, ed Eric Roth come sceneggiatore. Al centro di Here c’è il racconto di diverse persone che hanno abitato lo stesso luogo in periodi diversi. La graphic novel è stata pubblicata nel 2014, ottenendo un ottimo riscontro da parte della critica.

Il lungometraggio sarà prodotto da Playtone e ImageMovers. Ricordiamo che il sodalizio formato da Robert Zemeckis, Tom Hanks ed Eric Roth è più che consolidato, ed ha prodotto per Forrest Gump sei Oscar, tre dei quali assegnati rispettivamente a Zemeckis, Hanks ed Eric Roth, per migliore regia, attore protagonista e sceneggiatura non originale.

Tom Hanks di recente ha siglato anche un accordo per fare da protagonista nel lungometraggio tratto dal romanzo A Man Called Otto, che è stato acquistato dalla Sony per la cifra record di 60 milioni di dollari. L’interprete comparirà anche nel biopic su Elvis.