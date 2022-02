Elvis: il teaser trailer del biopic con Tom Hanks diretto da Baz Luhrmann

Online è stato pubblicato il teaser trailer del film su Elvis che avrà come protagonista Austin Butler nei panni dell’icona pop, e Tom Hanks che sarà il manager della superstar, il colonnello Tom Parker. Il teaser ha rivelato anche l’imminente uscita del trailer, che sarà pubblicato giovedì.

Intanto ecco il teaser di Elvis.

Hey, it’s time to TCB!⚡️

I’ll have a trailer to share with you all on Thursday…#Elvis #TCB #ElvisMonday pic.twitter.com/NETP7mk1eA

— Baz Luhrmann (@bazluhrmann) February 14, 2022