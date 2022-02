A Man Called Otto: Sony acquista il film con Tom Hanks per la cifra record di 60 milioni di dollari

Tom Hanks sarà il protagonista del film A Man Called Otto, lungometraggio di cui Sony ha acquisito i diritti per la cifra record di 60 milioni.

Sony ha da poco acquisito i diritti di distribuzione di A Man Called Otto, lungometraggio che avrà come protagonista Tom Hanks, per la cifra record di 60 milioni di dollari. L’obiettivo sembra essere quello di una distribuzione nelle sale cinematografiche entro Natale, perciò le riprese del film dovrebbero iniziare a brevissimo.

I 60 milioni sborsati da Sony per l’acquisizione dei diritti di distribuzione di A Man Called Otto battono i 55 milioni pagati da Netflix per il film con Christan Bale intitolato The Pale Blue Eye. Le riprese dovrebbero iniziare entro questo febbraio a Pittsburgh.

A Man Called Otto sarà un adattamento del lungometraggio scandinavo intitolato A Man Called Ove, tratto dal romanzo L’Uomo che Metteva in Ordine il Mondo. Nel cast del film ci saranno anche Mariana Treviño (Overboard), Rachel Keller (Legion) e Manuel Garcia-Rulfo (6 Underground).

La storia al centro del racconto narra di un sessantenne, Ove, che dopo la morte della moglie, in pieno stato di depressione, tenta diverse volte il suicidio, ed in ogni occasione il tentativo viene accompagnato da ricordi di momenti di vita precedente dell’uomo, ed allo stesso tempo queste sue azioni lo porteranno a ricevere un’attenzione particolare da parte del suo vicinato, con cui svilupperà un rapporto che ribalterà completamente le idee nei suoi confronti.