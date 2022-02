iPhone 14 Pro: 8 GB di RAM secondo nuovi rumor

Al momento, Apple non ha ancora avuto modi di mostrare i nuovi iPhone 14, che stando ai classici piani della compagnia potrebbero essere svelati nel corso del mese di settembre grazie a un nuovo evento dedicato. Mentre siamo però in attesa di scoprire di più in merito a questo, e in merito a quello che dovrebbe avere luogo nei primi giorni di marzo, non, mancano dei rumor che anticipano alcune funzionalità che i prossimi prodotti del colosso di Cupertino dovrebbero presentare.

Il tutto arriva grazie al leaker noto come yeux1122, il quale ha spiegato che a quanto pare gli iPhone 14 Pro si presenteranno con un totale di 8 GB di RAM al lancio. In genere, non è chiaro il quantitativo di questo tipo di memoria che viene incluso nei dispositivi, dato che spesso Apple si trova a non divulgare l’informazione, forse ritenuta inutile. Tuttavia, c’è da specificare che iPhone 12 e 13 Pro si sono presentati con 6 GB di RAM, e che quindi con la prossima serie potremmo vedere un salto generazionale che non abbiamo visto con la scorsa, visto l’aumento di un totale di 2 GB totali, sempre che il tutto venga confermato.

Un rumor aveva anticipato la suddetta novità già nel mese di dicembre 2021, il che sottolinea come potrebbe quindi trattarsi di un rumor attendibile, seppur al momento non ci sia ancora alcun tipo di informazione in merito al tutto.

Non abbiamo infatti tra le mani molti dettagli in merito ai nuovi dispositivi ,che di sicuro inizieranno a circolare maggiormente mentre si avvicina la seconda metà dell’anno, in genere piena di rumor in merito alle novità di Apple. Tuttavia, è già emersa una polemica per l’assenza di uno slot per le SIM nei nuovi dispositivi, come approfondito in questo articolo.