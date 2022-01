iPhone 14 senza slot per le SIM? Sembra che sarà solo un’opzione

A quanto pare, non tutti gli iPhone 14 si presenteranno sul mercato senza slot per la SIM, ma alcuni utenti avranno modo di scegliere quest'opzione.

Si è da poco parlato di come gli iPhone 14 dovrebbero presentarsi sul mercato senza offrire uno slot per le SIM, dettaglio che ha incuriosito e preoccupato diversi utenti nel corso delle ultime settimane. Si tratta infatti di una possibilità abbastanza realistica per quel che riguarda alcuni territori avanzati, dove le eSIM sono sempre più vicine a essere la normalità, ma in alcuni luoghi come l’Italia si sarebbe trattato di un’opzione alquanto improbabile.

Dopo che diverse smentite avevano già avuto modo di tranquillizzare la community preoccupata, un ulteriore report sembra aver confermato che la novità sarà all’effettivo presente per alcuni modelli della serie iPhone 14, evidentemente meno costosi, ma che all’effettivo si tratterà di una scelta degli utenti, i quali potranno continuare a compare i device “classici”.

Emma Mohr-McClune, analista di GlobalData, ha approfondito la questione, ma nonostante l’autorevolezza della fonte è bene considerare che all’effettivo non si parla di una scelta ancora confermata da parte del colosso di Cupertino. All’effettivo, Apple non ha mai neanche parlato apertamente della nuova serie, di cui non abbiamo ancora alcun dettaglio, e che dovrebbe essere annunciata solamente nel mese di settembre 2022, nel caso in cui la solita tradizione della compagnia continuasse.

C’è da dire che alcuni dettagli in merito ai dispositivi in questione, com’era facile immaginare, sono già trapelati, mentre c’è attualmente un importante conflitto per quel che riguarda il supporto di tutta la serie alla tecnologia ProMotion a 120 Hz, già vista negli iPhone 13 Pro. Abbiamo approfondito il tutto nell’articolo a cui potete accedere attraverso questo link. Non ci resterà che aspettare per scoprire di più in merito alle novità che Apple presenterà nel corso del 2022, con un evento primaverile che a quanto pare varò invece modo di portare sul palco gli iPhone SE 3.