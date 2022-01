iPhone 14: alcuni modelli potrebbero non avere i 120 Hz

Si era da poco parlato di come Apple avrebbe potuto fare un grosso passo avanti con i suoi prossimi iPhone 14 grazie all’inserimento di uno schermo a 120 Hz, il quale avrebbe preso quanto di meglio fatto con gli iPhone 13 Pro e Pro Max e portato il tutto sull’intera nuova serie. Abbiamo approfondito la possibilità, varata da diversi report e analisi, nell’articolo che trovate a questo link. Purtroppo, un grosso analista dell’industria tech ha però fatto un grosso passo indietro in tal senso.

Parliamo infatti di novità fornite da parte di Ross Young, il quale ha spiegato che a quanto pare non tutti i modelli degli iPhone 14 si presenteranno con uno schermo a 120 Hz, con ovviamente il tutto che va ancora confermato dal colosso di Cupertino. Sembra nello specifico che ancora una volta la funzionalità verrà inserita solamente per i modelli Pro, e che quindi gli iPhone 14 e i tanto chiacchierati iPhone 14 Max non offriranno la suddetta possibilità.

Il tutto riguarda per ora a quanto pare dei problemi nel reperire sufficienti scorte al fine di realizzare un gran numero di schermi OLED che presenta questa funzionalità, in quanto sembra che il colosso sia in seria difficoltà per riuscire a completare la sua intera serie inserendo i 120 Hz. Va anche detto che Apple non si è limitata con i suoi iPhone 13 a dei classici schermi con refresh rate aumentato, in quanto ha avuto modo di svelare la tecnologia ProMotion, che permette al refresh rate di variare al fine di minimizzare il consumo di batteria.

I nuovi dispositivi dovrebbero essere annunciati già nel mese di settembre stando a quel che sappiamo, sempre che Apple continui la sua tradizione che va ormai avanti da moltissimo tempo, e restiamo pertanto in attesa di novità sulla questione.