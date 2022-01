iPhone 14: tutta la serie potrebbe avere uno schermo a 120 Hz

Sembra che Apple possa finalmente aver optato per l'aggiunta dei 120 Hz in tutta la sua prossima serie di telefoni, verosimilmente proprio gli iPhone 14.

Una delle più grandi aggiunte degli iPhone 13 riguarda la presenza dei 120 Hz, almeno in due dei modelli presentati: il Pro e il Pro Max. Si tratta infatti di dispositivi pronti a offrire maggiori fluidità grazie allo schermo ProMotion, con il tutto che però non avviene con i modelli mini e con quello standard, anche se ciò potrebbe cambiare nel corso dei prossimi anni. I 120 Hz iniziano infatti a essere uno standard per tutti i telefoni di fascia media, e stando a una nota dell’analista Jeff Pu ottenuta dalle pagine di MacRumors, lo sarà anche per Apple.

Come ripreso sulle pagine di PhoneArena, pare infatti che la prossima serie di dispositivi, verosimilmente rilasciata con il nome di iPhone 14 nel mese di settembre, almeno continuando la tradizione che va avanti da svariati anni, si presenterà con quattro varianti da 6,1 pollici (iPhone 14), 6,7 pollici (iPhone 14 Max), 6,1 pollici (iPhone 14 Pro) e 6,7 pollici (iPhone 14 Pro Max), e tutti si presenteranno con schermo ProMotion da 120 Hz.

Grazie alla tecnologia del colosso che ottimizza questo tipo di refresh rate elevato, viene anche evitato il problema degli eccessivi consumi della batteria, dato che i dispositivi hanno modo di comprendere le operazioni che gli utenti svolgono portando il numero in alto e in basso, anche fino a un solo Hz per le immagini statiche, ad esempio.

Quest’ulteriore report sembra confermato che ormai il periodo degli iPhone mini è finito, e che questi faranno invece spazio alla versione Max, la quale si presenterà con grandezza maggiore e performance come il modello base. Staremo in ogni caso a vedere se nel corso dei prossimi mesi la compagnia avrà modo di confermare i 120 Hz, mentre siamo ancora in attesa di scoprire quali saranno le potenzialità dei dispositivi in arrivo nel corso del 2022.