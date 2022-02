Il Nintendo eShop ha i giorni contati su 3DS e Wii U, chiuderà nel 2023

Nel corso degli ultimi 5 anni circa, Nintendo è riuscita a riscuotere un successo con Switch davvero incredibile, visto che la piattaforma ibrida è finita nelle case di moltissimi giocatori, con supporto sia dalle terze parti e sia da una serie di esclusive che di tanto in tanto fanno capolino per rimpolpare il catalogo, con anche grosse novità spesso pronte a non mancare. Purtroppo, nonostante la sorte di Switch sia fortunata, lo stesso non di può dire di 3DS e Wii U.

Parliamo delle ultime generazioni della compagnia Nintendo, che nonostante l’iniziale supporto in parallelo verranno come confermato abbandonate, almeno lato Nintendo eShop, nel corso del 2023, con già alcuni primi segni di cedimento a partire da quest’anno. Per fortuna il colosso ha segnato un piano ben preciso, riportato sulle pagine di The Verge, che trovate qui di seguito tradotto:

23 maggio 2022 – Non sarà più possibile usare carte di credito per aggiungere fondi sull’account dell’eShop per Wii U e 3DS

Insomma, visto il termine del supporto per il Nintendo eShop sulle vecchie piattaforme, dato dall’affluenza di utenti sempre minore, è bene che chi ha dei piani in sospeso e vuole recuperare dei titoli in formato digitale decida di farlo fin da subito, prima di restare “fregato” da questa manovra di Nintendo. Di sicuro la stessa non è piacevole, ma si tratta di un passo necessario nell’industria, che prima o poi le principali compagnie si trovano a dover portare avanti a malincuore.