“Volkswagen sta lavorando ad un’auto elettrica da 20.000 euro”, la conferma di Herbert Diess

Il N.1 del Gruppo Volkswagen si è sottoposto al ‘torchio’ degli utenti di Reddit. Con un AMA (acronimo di Ask me anything) Herbert Diess ha risposto alle principali domande degli utenti della rete. Tra le varie cose, si è parlato anche della nuova elettrica compatta da 20.000 euro, di Tesla e della guida autonoma.

Ma andiamo con ordine. La ID compatta si farà veramente. Diess ha confermato che Volkswagen sta lavorando ad una entry-level elettrica con un prezzo di partenza vicino ai 20.000 euro. “ll prezzo è la vera sfida”, ha detto. Il riferimento è la ID Life, concept presentata da Volkswagen lo scorso settembre, con un occhio di riguardo per un pubblico giovanile e perfino per i gamer.

Diess ha comunque confermato che ci vorrà ancora un bel po’ di tempo, senza entrare nei dettagli. Durante la presentazione della ID Life si era parlato del 2025 come possibile anno di release di una versione di serie dell’EV economica.

E poi la frecciatina a Tesla (ma come, Diess e Musk non erano grandi amici?). Secondo il N.1 di Volkswagen è semplicemente impossibile realizzare un sistema di guida autonoma di Livello 3 senza puntare sulla tecnologia LiDAR. Le sole telecamere – scelta adottata da Tesla – non solo non sono sufficienti, ma secondo Diess è fondamentale dispiegare un enorme pacchetto di sensori LiDAR. Al punto da renderli ‘ridondanti’. Per quanto ovviamente questa soluzione porti a costi molto superiori.