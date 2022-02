Stranger Things 4: la prima parte uscirà il 27 maggio; la quarta sarà la penultima stagione

Dopo aver rilasciato i primi quattro poster, Netflix ha lanciato poco dopo anche una quinta locandina di Stranger Things 4, che le incorpora tutte, rivelando anche che la quarta stagione sarà divisa in due tronconi, come fatto dalla piattaforma anche per altre stagioni (soprattutto finali) di altre serie, come La Casa di Carta e Lucifer.

Every ending has a beginning. Vol. 1 is coming May 27. Vol. 2 is coming July 1. pic.twitter.com/nw8IYqQzil — Stranger Things (@Stranger_Things) February 17, 2022

Stranger Things 4 arriverà il 27 maggio con la prima tranche di episodi, e tornerà poi il 1° luglio con la seconda. I fratelli Duffer, inoltre, con una lettera pubblicata sui social, condividono le loro nuove impressioni sulla serie e svelano che il tutto si concluderà con la quinta.

uoos noʎ ǝǝs pic.twitter.com/pJ71dRgmo1 — Stranger Things (@Stranger_Things) February 17, 2022

Ciao nerd! Ci sentite?

È un pochino che non ci si sente. Con nove sceneggiature, da oltre 800 pagine, quasi due anni di riprese, migliaia di scene con effetti speciali, e circa il doppio di durata di qualunque altra stagione, precedente, Stranger Things 4 è stata la più sfidante al momento, ma anche quella che ci ha dato più soddisfazioni. Tutti i coinvolti sono incredibilmente fieri del risultato, e non vediamo l’ora di condividerlo con voi. Data l’inedita lunghezza, e per farvela avere il prima possibile, la Stagione 4 verrà lanciata in due parti. Il primo uscirà il 27 maggio; il secondo cinque settimane dopo, il primo luglio. E questa è la bella notizia. Arriva presto. Ed è più grande che mai.

È anche l’inizio della fine. Sette anni fa, abbiamo pianificato l’intero arco narrativo di Stranger Things. Al tempo, abbiamo pensato potesse durare tra le quattro e le cinque stagioni. Si è dimostrata troppo grande per farcea in quattro, ma come potrete vedere da soli, ci stiamo avvicinando al finale. La stagione 4 sarà la penultima; la 5, l’ultima. Ci sono ancora molte storie esaltanti da raccontare nel mondo di Stranger Things; nuovi misteri, nuove avventure, nuovi inaspettati eroi. Ma per prima cosa speriamo che resterete con noi mentre finiamo di raccontare la storia di una ragazza poderosa di nome Undici e dei suoi coraggiosi amici, di uno sceriffo spezzato e di una mamma tenace, di una cittadina chiamata Hawkins e di una dimensione alternativa nota solo come il Sottosopra.

Come sempre, siamo grati per la vostra pazienza e il vostro supporto.

Il teaser trailer di qualche tempo fa mostrava Undici mentre cerca di ambientarsi in una nuova scuola ed in un nuovo ambiente in California, in cui viene però bullizzata. Ma la giovane può rifugiarsi nelle lettere scritte a Mike, contando sulle vacanze di primavera che permetteranno ad i due di rivedersi. E sembra che il ritorno di Undici a Hawkins darà il via a nuove intriganti situazioni al limite del normale.

Oltre ai vecchi membri del cast saranno tanti i nuovi nomi di Stranger Things 4, come: Amybeth McNulty, Jamie Campbell Bower, Eduardo Franco, Joseph Quinn, Tom Wlaschiha, Sherman Augustus, Mason Dye, Nikola Duričko, e l’ex Freddy Krueger, ovvero Robert Englund.

Leggi anche: