Stranger Things 4: i poster ufficiali della nuova, attesissima stagione

Arrivano in rete i nuovi poster di Stranger Things 4, e dunque, probabilmente, è in arrivo anche un trailer per l’attesa serie Netflix, che arriverà sulla piattaforma streaming in una data ancora non rivelata ma comunque entro l’anno. I quattro poster riguardano quattro gruppi o momenti diversi che vedremo nella serie, in quattro location differenti: la Russia, Il laboratorio, Creel House, e un posto non specificato della California, probabilmente quello dove va ora a scuola Undici.

Il teaser trailer di qualche tempo fa mostrava Undici mentre cerca di ambientarsi in una nuova scuola ed in un nuovo ambiente in California, in cui viene però bullizzata. Ma la giovane può rifugiarsi nelle lettere scritte a Mike, contando sulle vacanze di primavera che permetteranno ad i due di rivedersi. E sembra che il ritorno di Undici a Hawkins darà il via a nuove intriganti situazioni al limite del normale.

Oltre ai vecchi membri del cast saranno tanti i nuovi nomi di Stranger Things 4, come: Amybeth McNulty, Jamie Campbell Bower, Eduardo Franco, Joseph Quinn, Tom Wlaschiha, Sherman Augustus, Mason Dye, Nikola Duričko, e l’ex Freddy Krueger, ovvero Robert Englund.

Leggi anche: