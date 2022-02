Steam Deck: iFixit venderà le parti di ricambio

Lo Steam Deck di Valve è ormai molto vicino a giungere sul mercato, e mentre di sicuro la compagnia avrà modo di chiarire ogni dubbio rimanente in merito al gioiellino nel giro di non molto tempo, non mancano anche ulteriori approfondimenti specifici in merito alle potenzialità della console portatile.

A parlare del tutto è questa volta iFixit, particolarmente noto per quel che riguarda le analisi in merito alla riparabilità di molti dispositivi che vengono rilasciati, che hanno preso in considerazione lo Steam Deck, come potete vedere qui di seguito.

Nell’analisi, il dispositivo targato Valve si è aggiudicato un 7/10 per quel che riguarda l’indice di riparabilità, un risultato di sicuro per niente male, arrivato dopo che la compagnia si è trovata a sconsigliare a tutti di aprire la console per teardown e riparazione nel caso in cui non si sia utenti esperti.

Nel mentre, è stato confermato anche che le parti ufficiali della console per la riparazione verranno messi in vendita, e iFixit ha avuto modo di confermare che si tratterà di un rivenditore ufficiale del tutto, anche per quel che riguarda il kit VR di Valve Index. Ovviamente resta il fatto che è bene essere sicuri delle operazioni che si fanno questo tipo di device, particolarmente dedicate.