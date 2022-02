La Fantastica Signora Maisel rinnovato per una quinta e ultima stagione

La Fantastica Signora Maisel è stato rinnovato per una quinta e ultima stagione da Prime Video. La quarta stagione è in uscita il 18 febbraio.

La Fantastica Signora Maisel è pronto a fare il suo esordio su Prime Video, ma la piattaforma streaming ha già deciso di rinnovare la serie TV per una quinta e ultima stagione. La produzione degli episodi è già in corso a New York.

Jennifer Salke degli Amazon Studios ha dichiarato sulla produzione della quinta e ultima stagione de La Fantastica Signora Maisel:

Amy, Dan e La Fantastica Signora Maisel hanno costruito un percorso senza precedenti, elevando il livello delle storie che raccontano personaggi femminili, sfidando certe convenzioni della nostra industria, e cambiando per sempre lo storytelling nel campo dell’intrattenimento. […] Questa serie ha significato molto per Prime Video, ed i suoi effetti si sentiranno anche dopo la stagione finale. Non vedo l’ora che gli appassionati si possano gustare ogni momento del finale di questa indimenticabile serie.

La serie è stata creata da Amy Sherman-Palladino, che ha scritto e prodotto il telefilm assieme a Daniel Palladino. Si tratta dello stesso duo che è stato dietro un altro progetto cult, quali è Gilmore Girls, conosciuto in Italia come Una mamma per amica.

Il cast de La Fantastica Signora Maisel vede presenti Rachel Brosnahan, Alex Borstein, e Luke Kirby, assieme a Michael Zegen, Marin Hinkle, Tony Shalhoub, Kevin Pollak, Caroline Aaron, e Jane Lynch. Nella quarta stagione, in uscita il 18 febbraio, compariranno anche Kelly Bishop, Milo Ventimiglia, John Waters e Jason Alexander.