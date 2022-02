Samsung Galaxy Z Fold 4 offrirà uno slot per la S Pen?

È ormai confermato che Samsung ha deciso di mettere per il momento da parte la sua serie di Galaxy Note, in quanto questi sono stati ufficialmente sostituiti dagli Ultra grazie ai nuovi S22. Pare però che la compagnia abbia comunque in mente di riportare l’idea dei dispositivi in questione su altri, questa volta con un focus per quel che riguarda i pieghevoli, almeno stando a un recente leak emerso in rete, che ha approfondito i device di nuova generazione.

Come ogni anno, è quasi certo che la compagnia svelerà i nuovi Samsung Galazy Z Fold 4 e Z Flip 4, stando alle prime anticipazioni nel corso di quest’estate, e pare che fra i vari aggiornamenti ci siano anche delle nuove trovate per il campo del design. Sembra che i Fold 4 si presenteranno con uno schermo leggermente più piccolo, di 7,56 pollici, con 6,19 per il secondo invece, seppur il tutto risulterà maggiormente ampio per rendere l’utilizzo più confortevole.

La novità sta nel fatto che la compagnia avrebbe pensato a uno slot integrato per la S Pen nei Z Fold 4, dato che i device dello scorso anno hanno offerto solamente il proprio supporto ai dispositivi, senza un effettivo slot in cui conservare il gioiellino targato Samsung. Pare che la situazione si sia evoluta in tal senso, ma che per fare spazio servirà dover ottimizzare maggiormente le batterie, che nei prossimi device potrebbero invece risultare più piccole.

Per quel che riguarda i Flip 4, i rumor anticipano invece un display da 6,7 pollici, proprio come lo scorso anno, con uno schermo frontale che aumenterebbe fino a 1,9 pollici, un piccolo distacco rispetto agli 1,83 dello scorso anno, comunque interessante per quel che riguarda l’idea della compagnia di perfezionare i suoi smartphone pieghevoli.