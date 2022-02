Io sono Leggenda: Warner Bros. starebbe sviluppando un nuovo progetto

Secondo quanto riportato dal The Hollywood Reporter la Warner Bros. starebbe sviluppando un nuovo progetto dedicato a Io sono Leggenda. La notizia è stata presentata all’interno di un articolo in cui si parla della partnership saltata tra Village Roadshow e Warner Bros., che porterebbe la casa di produzione a sviluppare da sola nuovi progetti riguardo a vari franchise, tra i quali sono inclusi Ready Player One, Sherlock Holmes, e proprio Io sono Leggenda.

L’idea che Io Sono Leggenda possa vedere sviluppato un nuovo progetto per Warner Bros. arriva a 15 anni dall’uscita del film con Will Smith protagonista. Non è chiaro però cosa ne voglia fare la casa di produzione di questo nuovo progetto, considerando che si potrebbe trattare di un sequel, di un reboot, di un prequel o di una serie TV.

Il film su Io sono Leggenda con Will Smith protagonista è uscito nel 2007, diretto da Francis Lawrence. Il lungometraggio è tratto dal romanzo di Richard Matheson pubblicato nel 1954. La storia originale racconta di Robert Neville, l’unico uomo sopravvissuto ad un’epidemia che ha trasformato l’umanità in vampiri. Ma, mentre il romanzo originale è ambientato a Los Angeles, il film con Will Smith ha come luogo al centro della storia New York. Dal romanzo sono stati tratti anche vari altri adattamenti.