Ready Player One: Tye Sheridan è ottimista sul possibile sequel

Il protagonista di Ready Player One, Tye Sheridan, è ottimista sulla possibilità che possa uscire il film sequel tratto dal romanzo.

Con Ready Player One il grande Stephen Spielberg ha creato, forse, il manifesto definitivo della cultura nerd degli ultimi decenni (chiaramente traendo spunto dal romanzo che lo ha ispirato). E Tye Sheridan, protagonista del film, è positivo sulla possibilità di un sequel di Ready Player One.

Parlando con Comicbook.com l’attore ha dichiarato:

Molte persone mi hanno parlato del fatto che Ernie Cline stia per far uscire il romanzo Ready Player Two, e la gente può specularci quanto vuole, ma posso dire che non so ancora come andranno le cose. Tengo le dita incrociate, e spero per il meglio, in modo tale che possa esserci un sequel.