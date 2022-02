Xiaomi POCO X4: la variante globale si mostra su Geekbench

In attesa di scoprire di più in merito agli Xiaomi POCO X4, i dispositivi sono stati da poco avvistati sulla piattaforma di Geekbench nella loro versione globale.

Sembra che Xiaomi avrà modo di lanciare i nuovi smartphone Xiaomi POCO X4 5G nel giro di non troppo tempo, visti i molteplici report che nel corso delle ultime settimane hanno anticipato i dispositivi in questione, che a quanto pare si faranno quindi vedere anche in Europa prima di quel che i fan immaginano.

Sulla piattaforma di Geekbench infatti, nota per molteplici leak in merito a vari dispositivi del settore, è stata da poco avvistata la variante globale, in seguito a quando si è parlato esclusivamente di quella indiana, che differisce leggermente anche nel numero del modello, 2201116PI nel primo caso e 2201116PG nel secondo.

Stando a quanto anticipato, il nuovo gioiellino si presenterà con all’interno il SoC Qualcomm Snapdragon 695 con una sola versione da 6 GB di RAM, oltre che con il sistema operativo Android 11, in realtà non il massimo visto che si parla già del 13, seppur non si tratti del dato più preoccupante. Sembra infatti che potrebbe in ogni caso trattarsi proprio della versione ribrandizzata del Redmi Note 11 Pro 5G, di cui avevamo già avuto modo di discutere nel corso di questo approfondimento dedicato.

Parleremmo quindi in tal caso di migliorie piuttosto limitate rispetto a quelle viste con i precedenti dispositivi della serie POCO, i quali si sono differenziati dal resto del mercato proprio per via di moltissime innovazioni applicate e di una qualità prezzo difficile da battere.

Resta comunque da sottolineare che, nonostante il tutto sia già stato evidenziato diverse volte, e risulti quindi davvero probabile che i nuovi Xiaomi POCO X4 5G risulteranno nuove versioni dei Redmi Note 11 Pro 5G, non abbiamo ancora avuto alcun tipo di conferma in tal senso, e Xiaomi potrebbe ancor avere di conseguenza modo di riuscire a stupire i fan che sono in attesa di mettere mano sul nuovo gioiellino.