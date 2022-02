Xiaomi: gli smartwatch S1 ed S1 Watch sembrano pronti a giungere in Europa

Non è passato molto da quando Xiaomi ha avuto modo di svelare i suoi smartwatch S1 ed S1 Active, come approfondito nell’articolo che trovate a questo link, dispositivi che purtroppo non hanno avuto modo di giungere anche nel nostro paese. Come da poco anticipato da un report però, sembra che gli articoli faranno il loro debutto anche nel territorio europeo nel giro di non molto tempo, offrendo le colorazioni nera e argento per S1 e nero spazio, blu oceano e bianco luna per le versioni S1 Active.

Ad anticipare il tutto sono le pagine di TechInsider, di sicuro piuttosto affidabili per questo ambito, ma comunque da prendere con le pinze fino a che delle conferme ufficiali non saranno arrivate, dato che la compagnia non ha ancora parlato della questione. Potete trovare il Tweet tradotto qui di seguito.

Xiaomi Inc is launching their Premium-Smartwatch "Xiaomi Watch S1" and "Xiaomi Watch S1 Active" in Europe soon, TechInsider has learned.

Colour Options for the S1 include Black and Silver, for the Active Model "Space Black", "Ocean Blue" and "Moon White". Specs in the Thread 🔽 pic.twitter.com/OW3fJRT23S — TechInsider (@TechInsiderBlog) February 10, 2022

Xiaomi lancerà i suoi smartwatch premium Xiaomi Watch S1 e Xiaomi Watch S1 Active in Europa presto, come scoperto da TechInsider. Le opzioni dei colori includono nero e argento per l’S1 e space black, ocean blue e moon white per il modello Active.

Vediamo quindi le specifiche tecniche dei nuovi gioiellini riprese dal portale. Si parla di uno schermo AMOLED da 1,43 pollici, con 4 GB di spazio per l’archiviazione, oltre che supporto ad Android e iOS. Non mancano NFC, cinturino interscambiabile, resistenza all’acqua fino a 50 metri, bordo in acciaio inossidabile e 117 modalità fitness.

Il dispositivo dovrebbe infine presentare il supporto integrato ad Alexa e oltre 200 facce fra cui scegliere per personalizzarne il design. Pare si parli inoltre di un prezzo di 200€ per il modello base e di 250€ per quello Active, il quale condivide le stesse specifiche. Staremo quindi a vedere quando finalmente la compagnia avrà modo di ufficializzare il debutto in Europa per i nuovi gioiellini, come anche il prezzo di lancio e le specifiche.