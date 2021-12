Xiaomi Watch S1: l’orologio smart con batteria da 12 giorni è ufficiale

Nel corso del suo nuovo evento, Xiaomi non ha presentato solamente i nuovissimi Xiaomi 12, visto che c'è stato spazio anche per un altro ospite.

Xiaomi ha da poco tenuto il suo evento di fine anno, presentando diversi prodotti, anche se il focus è stato nello specifico sui nuovi smartphone Xiaomi 12. Abbiamo approfondito i dispositivi in questione nell’articolo che trovate a questo link. Tuttavia, si è passati anche per altri piacevoli novità, dato che infatti – dopo aver anticipato il tutto con qualche immagine teaser – il colosso cinese ha ufficializzato i suoi nuovi Xiaomi Watch S1, dei veri e propri smartwatch high-end.

Parliamo di orologi ben diversi dalle smart band che la compagnia ha avuto modo di portare avanti nel corso degli anni con i suoi Mi Band, di cui conosciamo ora tutti i dettagli, come anche il fatto che verranno lanciati nella giornata del 31 dicembre 2021. Parliamo di dispositivi, come potete vedere nell’immagine presente in copertina all’articolo, dal look davvero di classe, i quali offrono uno schermo AMOLED da 1,43 pollici.

Il focus dei nuovi gioiellini è quello di accontentate gli utenti nel campo del business, ma non per questo il colosso non ha inserito per i suoi smartwatch da 200$ circa diverse ulteriori funzionalità. Parliamo ad esempio di un totale di 117 modalità sport, con tracking e funzioni della salute che non mancano di certo. Confermata anche la resistenza a 5ATM, il che permette quindi di nuotare – seppur con attenzione – indossando gli orologi, con una batteria pronta davvero a stupire, visto che dovrebbe durare ben 12 giorni.

Non poteva mancare il supporto alla ricarica wireless, anche se purtroppo va specificato che per il momento non abbiamo a che fare con degli orologi pensati per il debutto nel territorio globale, dato che questi verranno lanciati al momento esclusivamente in Cina. Staremo a vedere se nel corso dei prossimi mesi la compagnia si presenterà con il tutto anche nel resto del mondo con magari dei nuovi modelli su misura.