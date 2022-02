Samsung Galaxy A23: leak anticipano il design del nuovo telefono

Non abbiamo ancora avuto modo di ammirare i Samsung Galaxy A23 all’opera grazie a un reveal ufficiale della compagnia, ma i dispositivi sono comunque stati approfonditi da dei leak, visto che abbiamo fin da subito modo di ammirare il design con cui dovrebbero presentarsi. Nonostante come detto non si tratti ancora al momento di materiale ufficiale, il tutto avviene da una collaborazione fra il noto OnLeaks e Collegedunia, come riportato da XDA-Developers, dure vere e proprie garanzie in quest’ambito.

I render hanno anticipato che il dispositivo somiglia piuttosto ai già anticipati Galaxy A53, considerando che il colosso dovrebbe avere modo di annunciare tutto nel corso di una sola sede. Non sappiamo se si tratterà di un evento, dato che la compagnia non ha infatti svelato i dispositivi nel corso del suo recente Unpacked, che avrebbe potuto essere un buon palcoscenico, ma è comunque possibile che nel corso delle prossime settimane venga confermata una nuova conferenza.

Mentre troviamo nella parte frontale un notch con la fotocamera, il retro ospita invece un sistema formato da un totale di 4 fotocamere, il che confermerebbe un miglioramento rispetto al precedente modello, il quale ne offriva invece solamente un totale di tre. Troviamo per fortuna anche il jack da 3,5 mm nella parte bassa, con la classica posta USB-C e gli speaker. Si parla di dimensioni di 165,4 x 77,0 x 8,55 mm per un display da 6,6 pollici, leggermente più grande di 0,2 pollici rispetto al predecessore.

Non abbiamo ancora alcun tipo di conferma neanche per quel che riguarda le specifiche, considerando però che la compagnia vorrà di sicuro offrire dei miglioramenti rispetto al modello dello scorso anno, e che il prezzo del nuovo gioiellino non risulterà di sicuro eccessivo, essendo lo stesso pensato proprio per offrire molta accessibilità.