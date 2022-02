Samsung Galaxy Tab S8: stop ai preorder negli USA, troppa richiesta

Come da poco riportato sulle pagine di Android Police, le vendite dei Samsung Galaxy Tab S8 si sono fermate per ora negli USA, vista la richiesta esagerata.

Non è passato molto da quando Samsung ha avuto modo di annunciare i suoi nuovi Galaxy Tab S8, dispositivi che hanno riscosso fin da subito un gran successo nella community degli appassionati dei dispositivi. Si parla di gioiellini flagship di certo non poco costosi, ma che sono desiderati da moltissimi utenti, come recentemente emerso dalla mole di preorder addirittura eccessiva, al punto che il colosso è stato costretto a bloccare il tutto negli Stati Uniti.

Generalmente, specialmente in un periodo dove la carenza di scorte crea seri problemi nel reperimento dei dispositivi che si desidera, preordinare un articolo serve proprio ad assicurarsi del fatto che si avrà modo di mettere mano su questo in prossimità del day one, ma purtroppo, la situazione è abbastanza grave. Di certo non si tratta di un brutto motivo, visto che il colosso è riuscito a fare faville con i suoi nuovi Samsung Galaxy Tab S8, ma all’effettivo pare che alcuni utenti rimarranno scontenti, salvo cambi dell’ultimo minuto particolarmente inaspettati.

Al momento, la domanda eccessiva per gli Stati Uniti non è ancora stata quantificata nello specifico da parte del colosso sudcoreano, che per fortuna non ha ancora parlato di problemi di questo tipo per quel che riguarda l’Europa, sperando che le scorte allocate per il nostro paese abbiano modo di saziare tutti gli utenti che non vedono l’ora di mettere mano sul dispositivo. A quanto pare, il tutto ha sorpreso anche Samsung, che pensava evidentemente di essersi preparata a dovere per il lancio. Potete leggere la comunicazione riportata da XDA qui di seguito.