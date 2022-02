Samsung Galaxy S22: arrivano teardown e test della resistenza

I Samsung Galaxy S22 sono appena stati svelati dal colosso coreano, il quale ha avuto modo di approfondire nel recente evento Unpacked di febbraio i suoi gioiellini pronti a giungere sul mercato. In seguito al debutto, non potevano però mancare dei classici video che fanno capolino in rete per questo tipo di articoli, e puntano ad analizzarli sotto punti di vista molto importanti, seppur a tratti ambigui. Stiamo parlando di un teardown del nuovo gioiellino, e anche di un test della durabilità.

Il tutto ha l’obiettivo nel primo caso di fornire maggiori informazioni agli utenti in merito a come il colosso ha assemblato i suoi dispositivi, aiutandoli anche a capire come smontarli in caso di problemi (seppur sia bene evitare operazioni di questo tipo). Per il secondo video, invece, abbiamo a che fare con un test in grado di misurare quanto i telefoni possono essere resistenti, dettaglio molto importante a lungo termine per chi si troverà ad avere a che fare con questi per molto tempo. Potete vedere i filmati in questione qui di seguito.

A quanto pare, i nuovi S22 sono davvero molto resistenti, specialmente grazie al pannello utilizzato da Samsung, al punto che il canale di PBK ha avuto modo di assegnare un punteggio di 10/10, non scontato neanche per flagship di questo tipo, e in grado di tranquillizzare molti utenti indecisi su questo specifico dettaglio dei dispositivi in questione anche per via del loro prezzo.

Discorso leggermente peggiore per teardown e riparazione, visto che si parla invece di un 7,5/10, comunque di certo da non scartare, ma dato da alcuni dettagli che fanno storcere il naso, specialmente per la necessità di dover smontare varie componenti prima di poter interagire col display.