OnlyFans punta sugli NFT: arrivano le immagini del profilo verificate

OnlyFans insegue il modello lanciato da Twitter. La piattaforma dedicata ai contenuti per adulti permetterà di utilizzare gli NFT come immagine del profilo.

Anche OnlyFans cavalca la mania per gli NFT. La piattaforma dedicata ai creatori di contenuti per adulti per il momento non intende aprire un suo marketplace, ma si limiterà a seguire l’esempio lanciato da Twitter.

Associando al loro account un wallet compatibile, presto gli utenti di OnlyFans potranno impostare i loro NFT come immagine del profilo. OnlyFans certificherà quindi l’effettivo possesso del collezionabile digitale, mostrando il nome della collezione da cui è preso e il suo ID.

Vogliamo dare ancora più opportunità ai nostri creatori di contenuti. Questa feature è soltanto un primo passo, in futuro esploreremo come integrare gli NFT all’interno della nostra piattaforma

ha spiegato Ami Gan, Chief Executive Officer di OnlyFans.

Per il momento OnlyFans supporta esclusivamente gli NFT emessi utilizzando la blockchain di Ethereum. Niente da fare per Polygon e Solana, alternative sempre più utilizzate per i cryptocollezionabili. L’effettivo possesso dell’NFT utilizzato come immagine del profilo verrà garantito da una spunta blu, a garanzia della sua autenticità. Anche piattaforme come Instagram, Reddit e YouTube stanno sperimentando feature analoghe.