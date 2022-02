Corsair K70 RGB Pro: ufficiale la nuova tastiera meccanica da gaming

La Corsair K70 RGB Pro è finalmente realtà, la compagnia ha avuto modo di approfondire il suo nuovo prodotto da gaming in via ufficiale.

Corsair ha avuto finalmente modo di annunciare la nuova tastiera K70 RGB Pro, che si presenta come pronta a migliorare quanto offerto con la già ottima tastiera K70 Pro, presente nelle case di moltissimi giocatori. Troviamo infatti un design e un’illuminazione attraverso i LED RGB familiare, con gli immancabili Cherry MX meccanici, con nuove funzionalità per migliorare ancora di più l’esperienza di gioco e di utilizzo del proprio computer.

Troviamo fra le scelte MX Red ed MX Speed, pensati proprio per permettere agli utenti di selezionare il modello che preferiscono, con nuovi keycap in policarbonato con layout standard per l’ultima riga dei tasti utili per rendere il dispositivo ancora più versatile con offerte di terze parti. Troviamo sulla destra la solita rotella di regolazione del volume in alluminio e i tasti multimediali permettono di controllare i contenuti audio e video in maniera veloce, con un poggiapolsi tutto nuovo e maggiormente morbido pensato per massima aderenza e comodità, con attacco magnetico (al contrario del precedente modello a scatto).

Un dettaglio che la compagnia non ha per fortuna trascurato è quella di permettere al dispositivo di risultare ottimo per la competizione, con la possibilità di bloccare anche gli RGB per evitare distrazioni. Al contrario del precedente modello, troviamo USB di tipo C removibile, utile per portare ovunque il proprio gioiellino con maggiore facilità. Rispetto ai dispositivi standard, la tecnologia AXON della tastiera K70 RGB Pro permette di elaborare tutti i comandi fino a 8 volte più veloce, che specialmente in ambito competitivo risulta essenziale.

Non manca anche ovviamente la compatibilità con iCUE di Corsair, software che permette di personalizzare e sincronizzare i propri dispositivi da cima a fondo in maniera piuttosto intuitiva, ma di certo non per via di questo meno completa.