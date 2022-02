Black Adam, The Batman, The Flash e Aquaman and the Lost Kingdom nel nuovo teaser DC

DC e Warner Bros. presentano un teaser trailer dedicato ai prossimi quattro film film in uscita: Black Adam, The Batman, The Flash e Aquaman and the Lost Kingdom.

Il mondo ha bisogno di eroi, secondo il nuovo teaser trailer appena lanciato da Warner Bros. e DC e che, in appena un minuto, ci mostra footage inedito da The Batman e le prime immagini in movimento da Black Adam, The Flash e Aquaman and the Lost Kingdom.

The Batman, con protagonista Robert Pattinson, uscirà il 3 marzo nei cinema; a esso seguirà Black Adam (con The Rock) il 28 luglio, The Flash, con Ezra Miller, il 4 novembre, e infine Aquaman and the Lost Kingdom con Jason Momoa il 16 dicembre.

Un quartetto di pellicole supereroistiche con cui DC cercherà di recuperare terreno e tornare in auge coi propri personaggi. Da notare, ad ogni modo, che il Batman di The Batman, come sappiamo, non fa parte della stessa continuity (a meno di sorprese in stile Multiverso) mentre Black Adam sarà legato a doppio filo con Shazam!, Aquaman continua le avventure del personaggio già viste nel primo film stand alone e in Justice League e The Flash è, invece il più singolare del mucchio dato che al suo interno compariranno anche Supergirl, il Batman di Ben Affleck e quello di Michael Keaton.

Leggi anche: