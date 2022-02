Better Call Saul 6: l’ultima stagione uscirà il 18 aprile

Dopo il teaser di qualche giorno fa, è stato pubblicato su Instagram un nuovo filmato dedicato a Better Call Saul 6 che rivela l’uscita della nuova stagione del telefilm con protagonista Bob Odenkirk per il 18 aprile. Gli episodi usciranno negli Stati Uniti su AMC e AMC+, mentre in Italia la serie è disponibile sulla piattaforma streaming Netflix.

Secondo quanto riferito dal The Hollywood Reporter, Better Call Saul 6 sarà diviso in due parti, con i primi sette episodi che verranno distribuiti tra aprile e maggio, mentre i restanti sei usciranno dall’11 luglio. Si tratta di una divisione che permetterà al telefilm di concorrere per gli Emmy sia quest’anno che durante il 2023.

Questa ultima stagione arriva dopo diverse situazioni che ne hanno impedito il regolare sviluppo, considerando la pandemia, ed anche i problemi di salute di Bob Odenkirk, con l’attore che è collassato a terra durante le riprese, e che è stato successivamente ricoverato a causa di un infarto.

L’ultima stagione si è conclusa con Lalo in cerca di vendetta dopo essere sfuggito a un assassinio provocato da Gus e dopo aver scoperto che il suo socio Nacho Varga lo aveva tradito. A partire da questa stagione, Better Call Saul si svolge nel 2004, quattro anni prima del pilot di Breaking Bad.

Ricordiamo che Better Call Saul è uno spin-off dell’acclamata serie cult Breaking Bad, e che negli anni ha riscosso altrettanto successo, arrivando ad ottenere 40 nomination agli Emmy Awards.