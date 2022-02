Rebel Moon: Ray Fisher entra nel cast del nuovo film di Zack Snyder

Rebel Moon avrà tra i suoi protagonisti anche l'interprete Ray Fisher, già visto come Cyborg in Justice League, che tornerà a lavorare con Zack Snyder.

10—Feb—2022 / 10:41 AM

Dopo le polemiche con la produzione di Justice League e con Joss Whedon, Ray Fisher ha trovato l’occasione per ritrovarsi con Zack Snyder sul set, che sarà quello di Rebel Moon, il nuovo lungometraggio del filmmaker pronto a realizzare un nuovo progetto dopo Army of the Dead.

Zack Snyder ha condiviso anche dei concept art dedicati al lungometraggio. Eccoli qui sotto.

Oltre a Ray Fisher, gli altri nomi annunciati per il film Rebel Moon sono Charlie Hunnam, Djimon Hounsou e Doona Bae. Questi interpreti si uniscono a Sofia Boutella (Kingsman: The Secret Service), Jena Malone (The Neon Demon), Staz Nair (Supergirl) e Sky Yang (Halo) che sono stati già annunciati per la produzione.

Secondo Zack Snyder il nuovo progetto sarà come Man of Steel nelle scene ambientate su Krypton però “pompate con gli steroidi più potenti possibili”. Una frase che sta a rappresentare come Rebel Moon sarà un film di fantascienza carico di tutta la potenza visiva di Zack Snyder, capace spesso di andare anche sopra le righe.

Il lungometraggio Rebel Moon avrà Zack Snyder alla regia ed alla sceneggiatura assieme a Shay Hatten e Kurt Johnstad, con il soggetto scritto dallo stesso Snyder e da Johnstad. Rebel Moon è ambientato in una colonia ai confini della galassia, che viene costretta a sottostare all’egemonia del tiranno Belisarius. Nel tentativo di sopravvivere, la colonia invia una giovane donna dal passato misterioso alla ricerca di guerrieri da altri pianeti capaci di liberarla dall’assedio.

Lo stesso Zack Snyder ha descritto Rebel Moon come una storia che sta a metà tra Akira Kurosawa e Star Wars. Addirittura alcuni report hanno reso noto che il film partiva inizialmente come soggetto per un film maturo di Star Wars che Zack Snyder avrebbe scritto dieci anni fa.