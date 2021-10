Army of the Dead: il film sequel s’intitolerà Planet of the Dead

Zack Snyder, parlando con Inverse, ha rivelato il titolo del sequel di Army of the Dead, che sarà Planet of the Dead.

Con l’uscita dello spin-off di Army of the Dead su Netflix, Army of the Thieves, ormai imminente, Zack Snyder à tornato a parlare dell’universo narrativo che sta costruendo sulla piattaforma streaming di Netflix, ed ha rivelato anche il titolo del film sequel, che sarà Planet of the Dead.

Ecco le parole di Zack Snyder sul nuovo lungometraggio (sottolineiamo che queste dichiarazioni contengono SPOILER su Army of the Dead):

Il cuore dell’avventura sarà vedere cosa è accaduto a Dieter una volta che il portello di sicurezza si è chiuso. Zeus lo ha ucciso o no? Non lo vediamo morire. Non voglio dire cosa accadrà in Army of the Dead – aka Planet of the Dead – però posso rivelare che Dieter potrebbe essere sopravvissuto.

Domani, 29 ottobre, arriverà su Netflix Army of Thieves, lo spin-off di Army of the Dead. Questa è la descrizione offerta da Netflix:

In questo prequel di Army of the Dead di Zack Snyder, il bancario di provincia Dieter si fa travolgere da un’avventura irripetibile quando una donna misteriosa gli propone di entrare in una banda di criminali ricercati dall’Interpol. Insieme tenteranno di portare a termine una serie di rapine leggendarie e al limite dell’impossibile in giro per l’Europa.

A dirigere il nuovo film sarà Matthias Schweighöfer, che sarà anche protagonista del lungometraggio, ed il cui personaggio ha fatto il suo esordio proprio nel film di Zack Snyder Army of the Dead.