Google pensa di rivoluzionare la barra dei download di Chrome

Sembra che Chrome avrà presto modo di rivoluzionarsi anche per quel che riguarda la barra dei download. Pare infatti che il colosso di Mountain View sia attualmente al lavoro al fine di migliorare il tutto e di svecchiarlo dopo molto tempo, parliamo proprio della barra inferiore che si aggiorna continuamente non appena si decide di scaricare un qualunque file in internet, scorrendo nel caso in cui i contenuti diventino troppi. Specialmente per il fatto che con schermi più piccoli il tutto risulta meno comodo, Google sta quindi valutando ulteriori soluzioni.

Stando a quanto riportato sulle pagine di Neowin infatti, l’utente Reddit u/Leopeva64-2 ha scovato alcuni contenuti segreti sulla piattaforma di Canary, pensata per testare le novità in arrivo nel browser di ricerca, nello specifico si parla di un collegamento relativo ai download non ancora completati e di quelli finiti.

Dopo che suggerimenti di questo tipo erano già arrivati in rete, sembra quindi ci sia un’ulteriore conferma del fatto che la compagnia stia pensando a una finestra a comparsa che arriva in seguito all’attivazione di un collegamento, la quale indica tutti i download effettuati come avviene attualmente nella barra inferiore.

Si avrà inoltre modo da questa nuova finestra di accedere alla classica scheda dei download dedicata, dove si ha modo di consultare gli ultimi contenuti scaricati con facilità, eliminandone anche alcuni dalla lista e gestendo quelli attualmente in fase di completamento.

Sottolineiamo che al momento il tutto non è ancora disponibile, e che anzi, non sappiamo quando la compagnia si troverà a lanciare finalmente la novità in questione, la quale potrebbe però riuscire a rivoluzionare davvero l’esperienza dei download su Chrome, che dopo molti anni può di sicuro essere migliorata con qualche sistema maggiormente innovativo creato su misura.