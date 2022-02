Samsung Galaxy S22: la nuova serie è qui, svelati i dettagli all’Unpacked

Si è parlato molto dei nuovi Samsung Galaxy S22, telefoni che infatti nel corso delle scorse settimane sono stati leakati a più riprese, fra report spuntati come funghi e piccoli errori del colosso sudcoreano, che in un’occasione ha infatti mostrato tutti i dettagli sui device proprio in italiano.

Finalmente però, il nuovo evento Samsung Unpacked è alle porte, visto che questo si è tenuto nella giornata di oggi, mercoledì 9 febbraio, esattamente alle 16, come precedentemente anticipato. Abbiamo quindi avuto modo di ammirare da vicino l’intera lineup degli S22, che come confermato in via ufficiale in Italia si presenteranno all’interno con il SoC proprietario Exynos 2200, pronto a offrire diverse innovazioni, con anche un focus per quel che riguarda il campo del gaming, attraverso un simpatico crossover con Bridgerton.

In seguito alla presentazione, approfondiamo quindi tutti i dettagli svelati in merito alla nuova serie, composta da S22, S22+ e S22 Ultra, proprio come precedentemente anticipato. Per quel che riguarda le colorazioni, troviamo bianco, nero, rosa e verde. I telefoni si presenteranno con One UI 4.0 basata su Android sin da subito. Acquistando i dispositivi dal 9 febbraio al 10 marzo si otterranno in omaggio delle Galaxy Buds Pro e Samsung Care Plus per 1 anno (su Samsung.com).

Samsung Galaxy S22

Partendo dal modello base, la compagnia ha confermato bene o male tutti i dettagli leakati. Questo si presenterà infatti con uno schermo Dynamic AMOLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD, nonché pronto a offrire un ottimo refresh rate di 120 Hz e la tecnologia HDR10+, presentando 1.300 nits di luminosità, e riuscendo a garantire un’esperienza degli utenti di conseguenza di qualità premium.

All’interno troviamo come detto il chip Exynos 2200, come confermato dal colosso pronto a dare il meglio di sé su questo gioiellino, ma non manca anche una serie di ulteriori componenti di qualità. Verranno infatti offerte due versioni per la memoria, da 128 GB e 256 GB di memoria UFS 3.1 super veloce, con 8 GB di RAM ad accompagnare il tutto e una batteria da 3.700mAh pronta a supportare la ricarica rapida da 25 W come precedentemente anticipato.

La fotocamera principale si presenta con risoluzione 50 MP, accompagnata da un sensore grandangolare da 12 MP, un telescopico con zoom 3x da 10 MP. Servirà accontentarsi di una fotocamera da 10 MP per i selfie, seppur sarà possibile registrare video in 8K Super HDR. Si parla di 879€ per la versione da 128 GB e di 929€ per quella da 256 GB.

Samsung Galaxy S22+

Il modello in questione, che dovrebbe migliorare leggermente le potenzialità del precedente, punta ad offrire uno schermo leggermente più grande, di 6,6 pollici, maggiormente vicino rispetto a quanto visto con il modello Ultra. Troviamo ancora una volta la solita risoluzione Full HD+ con supporto ad HDR10+ e la tecnologia Dynamic AMOLED 2x, con 120 Hz di refresh rate che non possono di certo mancare, con ancora una volta 1.300 nits di luminosità a chiudere il tutto.

Troviamo nell’S22 fondamentalmente le stesse specifiche del modello base quindi, seppur la capienza della batteria aumenti fino a 4.500mAh. I prezzi sono di 1.079€ per la versione da 128 GB e di 1.129€ per quella da 256 GB.

Samsung Galaxy S22 Ultra

A chiudere la nuova serie di gioiellini abbiamo il più grande fra tutti, che offre una tecnologia di refresh rate dello schermo maggiormente avanzata, portando le dimensioni di questo a 6,8 pollici. Aumenta anche la risoluzione, qui di 3080×1440 pixel, come la luminosità che si aggirerà per questo modello ai 1.750 nits, e troviamo anche l’esclusività del Gorilla Glass per la serie.

Per le fotocamere troviamo una primaria da 108 MP con apertura f/1.8, la quale viene accompagnata da una 12MP ultra grandangolare e da due telephoto che si presentano con risoluzione 10MP. Piccoli miglioramenti nel campo dei selfie, dato che la risoluzione delle fotocamere arriva a 40 MP, con la capacità della batteria che aumenta invece a 5.000mAh con supporto alla ricarica rapida da 45 W.

Si aggiunge in questo caso lo slot per supportare al meglio la tanto chiacchierata S Pen, nonché la possibilità di arrivare fino a 12 GB di RAM e 1 TB di memoria (al prezzo di 1.689€ solo su Samsung.com). Si parla invece di 1.279€ per la versione da 128 GB con 8 GB di RAM, di 1.379€ per quella da 12 GB di RAM e 256GB di archiviazione e infine di 1.489€ per il modello da 12 GB di RAM e 512 GB di memoria per l’archiviazione.