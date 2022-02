Pixel 3 e Pixel 3 XL: si fermano gli aggiornamenti dei telefoni

I possessori di uno smartphone Pixel 3 e Pixel 3 XL, tutto sommato neanche vecchi, hanno da poco ricevuto una notizia abbastanza brutta. Si parla nello specifico di un nuovo aggiornamento arrivato nella giornata di ieri per gli smartphone targati Google, anche se purtroppo come confermato si tratterà dell’ultimo. Il colosso di Mountain View, ora principalmente concentrato sulle nuove serie, ha deciso di tirarsi indietro dopo aver completato i suoi obblighi con il rilascio di Android 12.

Ciò non vuol dire ovviamente che gli smartphone in questione non possono più essere usati, e anzi, visto che questi presentano un sistema operativo all’avanguardia, avranno modo di risultare buoni ancora per diverso tempo con ottime probabilità, ma c’è da considerare che ulteriori update potenzialmente necessari potrebbero non arrivare nel corso dei prossimi mesi e anni.

Ecco quindi che arriva il momento per i possessori di Pixel 3 e Pixel 3 XL di iniziare a valutare le ulteriori offerte della compagnia, la quale, tra le altre cose, ha anche da poco confermato il debutto dei suoi nuovi Pixel 6 nel nostro paese, dopo un lancio ristretto, ne abbiamo parlato nell’articolo che trovate a questo link.

Il nuovo aggiornamento ha permesso gli utenti di chiamare il 911, visto che un problema con Microsoft Teams fermava questa necessità, e seppur questo fosse pensato per essere lanciato a dicembre, proprio come come avvenuto con Pixel 2 e Pixel 2 XL nel 2022, segnando la fine degli aggiornamenti, il ritardo si è prolungato fino agli inizi di febbraio.

A quanto pare quindi, salvo qualche mod non ufficiale, sembra che il debutto di Android 12L sia ormai da escludere del tutto, visto che la compagnia non si occuperà di certo di un aggiornamento di questo tipo nel caso in cui decida per qualche motivo di tornare sui suoi passi e fornire qualche ulteriore update.