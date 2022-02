Google Pixel 6 e 6 Pro finalmente disponibili anche in Italia: si parte da 649 euro

I Google Pixel 6 e 6 Pro arrivano anche in Italia, finalmente. Si parte da 649 euro per il modello base e 899 euro per il Pro. I due smartphone sono disponibili per l’acquisto nello store ufficiale di Google e potranno essere acquistati anche in alcune selezionate catene di elettronica.

I due device sono stati presentati lo scorso ottobre, ottenendo buone recensioni da parte della stampa specializzata. Inizialmente i due smartphone erano disponibili esclusivamente in alcuni paesi: USA, Canada, Australia, UK, Francia, Germania, Giappone e Taiwan.

Il Google Pixel 6 ha uno schermo da 6,4 pollici FHD+ con un refresh rate di 90Hz. Troviamo, poi, due fotocamere da 50MP e 12MP (ultrawide), a cui si aggiunge la selfie cam da 8MP. Il cuore del device è il chip proprietario Tensor, che viene affiancato da 8GB di RAM e 128 GB di storage. Non manca il 5G e nemmeno la ricarica veloce wireless. Lo store ufficiale di Google specifica che inizialmente il device sarà disponibile in quantità limitate, ma che a maggio dovrebbe arrivare un secondo drop.

Il Google Pixel 6 Pro vanta specifiche da top di gamma: lo schermo è più grande, 6,7 pollici, ed ha una risoluzione superiore: LTPO QHD+ con refresh rate di 120Hz. Le fotocamere salgono a tre: grandangolare da 50mp, Ultrawide da 12MP e teleobiettivo da 48MP. La selfie cam è da 11,1MP. A migliorare il comparto fotografico ci pensa poi un doppio sensore LDAF. La batteria sale a 5003 mAh (anche in questo caso c’è la ricarica veloce wireless). Troviamo sempre il SoC Tensor, ma questa volta è affiancato da 12GB di RAM. Anche in questo caso le quantità iniziali sono limitate.

Questa settimana Google ha rivelato che la sua linea di smartphone Pixel ha raggiunto il numero di vendite più alto della storia del brand. È un segnale incoraggiante, soprattutto perché il risultato è stato raggiunto nel pieno della crisi dei semiconduttori – ma anche perché i nuovi Pixel 6 e 6 Pro erano in vendita esclusivamente in una piccola selezione di mercati.