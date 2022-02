Google non aveva mai venduto così tanti smartphone

La nuova strategia di Google sul fronte mobile sembra stia dando finalmente i suoi frutti. La linea di smartphone Pixel ha ottenuto i migliori risultati di sempre durante l’ultimo trimestre fiscale del 2021. Sebbene non abbia fornito dati precisi, il CEO di Google, Sundar Pichai, ha spiegato che i Pixel hanno ottenuto il volume di vendite più alto della storia del brand.

Che qualcosa stesse per cambiare era chiaro: i nuovi Pixel 6 e Pixel 6 Pro offrono specifiche di alto livello ad un prezzo relativamente abbordabile. I due smartphone hanno ottenuto il plauso della critica specializzata e del pubblico. Quando sono usciti, alcuni media – per la prima volta in riferimento ad uno smartphone prodotto da Google – avevano definito i due smartphone «due degni competitor delle proposte top-di-gamma di Apple e Samsung».

Vale la pena di ricordare che il record di vendite (per quanto interno) è stato raggiunto in un contesto tutto fuorché semplice per il mercato degli smartphone, che, come tutte le altre industrie legate all’elettronica di consumo, è da mesi in difficoltà per via della crisi dei semiconduttori.

Non solo: il Pixel 6 / 6 Pro non è ancora disponibile in moltissimi mercati. Insomma, c’è ancora un importante margine di miglioramento.

Dalla vendita degli smartphone della linea Pixel, Google ha ottenuto ricavi inferiori ai 181 milioni di dollari (cifra che include tutti progetti secondari di Google, che Alphabet mette a bilancio come ‘Other Bets’).