WhatsApp: il riproduttore globale è in arrivo anche su desktop

Si è da poco parlato di come il team di WhatsApp sia al lavoro su un riproduttore di audio globale pensato per permettere agli utenti di continuare ad ascoltare i vocali mentre scorrono nelle chat, evitando che questi si interrompano come succede attualmente, costringendo quindi chiunque a doverli ricominciare.

Dopo che questo è stato rilasciato in beta per iOS solamente qualche tempo a dietro, e il team è al lavoro per portare il tutto anche su Android, come riportato da WABetaInfo la novità è in arrivo anche su WhatsApp Desktop, dove il problema dello stop agli audio persiste proprio come avviene su mobile.

Il tutto è stato reso disponibile in beta e può quindi già essere usato dagli utenti che fanno parte del canale utile per provare in anteprima le novità dell’app di messaggistica.

Per sfruttare l’aggiunta è sufficiente far partire un audio e controllare una qualunque altra conversazione, assicurandosi del fatto che questo non viene interrotto e continua anzi come se nulla stesse avvenendo, vista la presenza di una barra esterna utile anche per eseguire qualche comando, stoppando ad esempio il tutto e guardando l’indicatore del minutaggio che scorre.