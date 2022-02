Fortnite non girerà su Steam Deck, Epic Games conferma

Per tutti gli utenti preoccupati della presunta incompatibilità di Fortnite su Steam Deck, una risposta è arrivata, ma non è positiva.

In seguito all’annuncio di Steam Deck, molti problemi relativi alla compatibilità, seppur prima del lancio buona parte di questi sia stata risolta, si sono fatti vedere. Purtroppo, pare che al momento non ci sia speranza per Fortnite, visto che, nonostante il nuovo gioiellino avrà modo di far girare quasi l’intero catalogo della piattaforma di Steam, lo stesso riscontrerebbe dei problemi in merito al cheating all’interno del battle royale di Epic Games.

A confermare il tutto è stato Tim Sweeney stesso sulla piattaforma di Twitter, come potete vedere qui di seguito, che ha dovuto precisare il tutto visto che il titolo non è ovviamente presente su Steam, e non è quindi incluso in quella serie di titoli che di norma potrà girare sulla nuova piattaforma. Epic è al lavoro per far sì che Easy Anti-Cheat funzioni al meglio su SteamOS e possa combattere quindi il fenomeno del cheating anche sulla console portatile, attraverso il layer di compatibilità di Proton, ma a quanto pare il tutto non vale ancora per Fortnite.

Fortnite no, but there's a big effort underway to maximize Easy Anti Cheat compatibility with Steam Deck. — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) February 7, 2022

Secondo Sweeney, quindi, l’arrivo del titolo sulla piattaforma potrebbe portare molti cheat in gioco, in quanto ritiene che non riuscirebbe a combatterli sufficientemente, ed è quindi confermato che almeno al lancio il titolo non potrà girare, seppur delle piacevoli notizie in tal senso potrebbero arrivare in futuro. C’è comunque da dire che il tutto risulta abbastanza ambiguo, visto che il porting dell’anti-cheat è stato già confermato tempo a dietro, come abbiamo approfondito nell’articolo che trovate a questo link.

Non è quindi chiaro se si tratti all’effettivo di reale incompatibilità del gioco, o di una mancata voglia da parte di Epic Games di favorire la nuova piattaforma della concorrenza diretta con un gioco di questo calibro, e non ci resterà che vedere se la situazione si evolverà in futuro.