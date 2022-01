Steam Deck supporterà Easy Anti-Cheat, è ufficiale

Come confermato in via ufficiale da parte di Steam sulle proprie pagine, Easy Anti-Cheat verrà supportato a pieno dagli imminenti Steam Deck in arrivo.

Nel corso degli ultimi mesi, da quando Valve ha annunciato in via ufficiale il suo Steam Deck, sono moltissimi i dubbi nati per quel che riguarda la console portatile in questione. Parliamo infatti di un gioiellino ingegneristico che – stando a quel che sappiamo – dovrebbe essere in grado di far girare tutti i titoli presenti sul catalogo della piattaforma di gaming. Tuttavia, pare che il tutto non si riduca a ciò, e specialmente per via di questo dettaglio c’è stato da chiedersi se collaborando con Epic Games il supporto a Easy Anti-Cheat sarebbe stato garantito.

Per fortuna, Valve ha chiarito ogni tipo di dubbio sulle proprie pagine, confermando infatti che grazie alla collaborazione con Epic Games, tutti i titoli che utilizzano questo tipo di sistema per sgamare gli imbroglioni possono ora seguire un processo molto semplice per rendere il proprio titolo compatibile. Lo stesso vale anche per BattlEye, piattaforma che si occupa bene o male dello stesso obiettivo, seppur in maniera leggermente diversa.

Per quel che riguarda invece i singoli giochi che riceveranno supporto usando questo tipo di anti-cheat, i quali verranno certificati sulla piattaforma come pronti a girare correttamente sulla console. Come spiegato in anticipo, si parla di un tipo di conferma ulteriore che farà stare tranquilli i giocatori in merito alle prestazioni che riscontreranno vivendo l’esperienza, seppur comunque ogni gioco dovrebbe essere in grado almeno di partire, pur non presentando il bollino in questione.

Per fortuna, dopo uno sfortunato rinvio (ne abbiamo parlato in questo articolo), la console è finalmente in fase di arrivo, e non mancherà molto prima di che gli utenti possano mettere mano sull’hardware in questione e testarlo. Abbiamo da poco approfondito anche la confezione dello Steam Deck, svelata non molto tempo a dietro, nell’articolo che trovate a questo link.