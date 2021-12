La confezione della console Steam Deck è fatta così

In attesa delle prime consegne, posticipate di qualche mese, Valve ha pubblicato alcune foto del packaging della sua attesa console. La console Steam Deck viene consegnata all’interno di una normale scatola di cartone. Una volta aperta troviamo diverse scritte – in molte lingue, tra cui l’italiano – che sottolineano la vocazione da console portatile del Deck: “in bagno, sulla ruota panoramica, in treno, in auto, in sottomarino…”.

Dentro la scatola troviamo quindi la confezione della console vera e propria e un alimentatore USB-C. La confezione è decisamente meno anonima della scatola esterna: un’immagine stilizzata della console occupa buona parte del fronte, mentre a sinistra compare la scritta a caratteri olografici ‘Your games are going places‘.

La console viene venduta assieme ad un case protettivo nero contraddistinto esclusivamente dal logo minimal della console. Con l’acquisto del modello da 512 GB si ha diritto ad un case esclusivo: non è stato mostrato ufficialmente, ma molto probabilmente dovrebbe distinguersi per gli interni in bianco con il logo di Valve.

Originariamente la Steam Deck doveva uscire a dicembre del 2021, Valve è stata costretta a rimandare il lancio della console a febbraio del 2022. I preordini sono ancora aperti, anche se Valve avverte che chi preordina ora potrebbe essere costretto ad aspettare diversi mesi prima di ricevere la console. Si parte da 419 euro per il modello base da 64GB (anche se probabilmente è consigliabile optare almeno per il modello intermedio con SSD da 256GB).