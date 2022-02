Euphoria: Tom Holland vorrebbe comparire nella serie con Zendaya

Sappiamo che Tom Holland ha vestito già tre volte i panni di Spider-Man, e che vorrebbe essere il prossimo James Bond, però l’attore ha anche rivelato di aver voglia di comparire al fianco della fidanzata Zendaya nella serie TV Euphoria.

In un’intervista di qualche tempo fa per Imdb, ripresa di recente da Comicbook.com, Tom Holland ha parlato del suo desiderio di comparire in Euphoria.

Ho chiesto di poter fare questa cosa per un sacco di tempo- ha detto- e fino ad ora non mi è stata permessa, e ne sono veramente scontento. Durante questa stagione sono capitato sul set di Euphoria circa trenta volte. Mi piacerebbe ritrovarmi in Euphoria al fianco di Jacob Batalon, sarebbe bello comparire in qualche scena dietro Zendaya, e questo perché sono due dei miei migliori amici e vorrei fare di tutto con loro, ma adoro anche questa serie e sarebbe fantastico esserne parte.

E la stessa Zendaya ha aggiunto:

Dovremmo provare a creare un easter egg, fatemi parlare con un po’ di persone. HBO! Fatemi parlare con loro al telefono.

E mentre da poche settimane è uscita la seconda stagione di Euphoria, lo show è stato già rinnovato per una terza stagione.