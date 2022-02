The Fabelmans: David Lynch entra nel cast del film di Steven Spielberg

Due grandi registi si uniscono per un progetto cinematografico, ma la cosa particolare è che uno starà dietro la telecamera mentre l’altro lavorerà come interprete: stiamo parlando di Steven Spielberg e David Lynch che lavoreranno insieme su The Fabelmans. David Lynch entra, infatti, a fare parte del cast del nuovo film di Spielberg. Si tratta della prima collaborazione tra i due.

Non è stato però rivelato il ruolo che David Lynch occuperà in The Fabelmans, in generale sono poche le notizie che sono trapelate sul progetto. Sappiamo comunque che si tratta di un film semi-autobiografico, in cui Spielberg rielabora la propria infanzia e adolescenza e l’inizio del proprio amore per il cinema. La sceneggiatura è stata scritta in collaborazione col fidato Tony Kushner, mentre la produzione, naturalmente, sarà Amblin, con una distribuzione tramite i canali Universal Pictures.

Il protagonista e interprete del giovane Steven Spielberg sarà Gabriel LaBelle. Nel cast del film ritroveremo anche Michelle Williams nei panni della madre del protagonista, Paul Dano in quelli del padre e Seth Rogen in quelli dell’amato zio: tre figure familiari molto importanti per la sua formazione.

Lo stesso Spielberg ha diretto e scritto il film assieme a Tony Kushner. Spielberg, Kushner e Kristie Macosko Krieger produrranno Fabelmans.