Harry Potter: Steven Spielberg è contento di non aver fatto la regia del primo film

Di recente Steven Spielberg ha parlato di una questione piuttosto particolare: il popolare regista ha raccontato di aver rifiutato la regia del primo Harry Potter, e di risultare contento di questa cosa, considerando che avrebbe dovuto sacrificare la famiglia, per passare parecchio tempo a Londra anziché a Los Angeles.

Ecco le sue parole:

Kate ed io abbiamo deciso di creare una famiglia, e perciò l’idea di trasferirmi in un Paese lontano per quattro o cinque mesi sarebbe stato un qualcosa di lacerante. Ho deciso di non fare diversi film per rispettare questa cosa, ho deciso di rifiutare Harry Potter per passare un anno e mezzo accanto alla mia famiglia. Ho sacrificato un grande franchise, e ne sono contento, perché sono rimasto accanto ai miei cari.

Ricordiamo che negli ultimi mesi Steven Spielberg è arrivato al cinema con The Fabelmans, un film autobiografico. Per quanto riguarda Harry Potter, nelle ultime ore l’autrice della saga, J.K. Rowling, si è espressa sulla questione che riguarda le sue parole sulle donne transgender, dichiarando di non essere stata compresa.

