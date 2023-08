Shining: per preparare il cast al film Stanley Kubrick fece vedere Eraserhead di David Lynch

Stanley Kubrick fece vedere al cast ed alla troupe di Shining il film Eraserhead di David Lynch, per prepararli alle atmosfere del progetto.

Sappiamo che Stanley Kubrick ha sempre avuto un approccio complesso alle sue opere cinematografiche, e, anche per questo motivo, ai tempi di Shining, si è voluto avvicinare ad un regista altrettanto complesso come David Lynch. Per preparare il cast e la squadra di lavoro a quel lungometraggio lo stesso Kubrick fece vedere Eraserhead.

Si tratta di un film del 1977 di David Lynch, all’epoca alle prime armi. E questa decisione di Stanley Kubrick non poté fare altro che lusingare lo stesso David Lynch, che non si aspettava di essere così considerato da un regista del livello di Kubrick.

Sembra che Kubrick avesse scelto di proporre la visione di Eraserhead proprio per preparare la squadra di lavoro che avrebbe dovuto occuparsi di Shining al mood che si sarebbe vissuto e respirato all’interno della produzione.

In effetti anche Eraserhead è un film piuttosto dark e criptico, anche se parliamo di un progetto molto meno lineare rispetto a Shining. Ma il lavoro fatto sulle immagini e sui suoni sembra abbia ispirato Stanley Kubrick per la realizzazione di Shining.