Scream 6: il film si farà, ufficializzato lo sviluppo

A quanto pare Scream 6 si farà, da poco è stato ufficializzato lo sviluppo del nuovo capitolo della saga cinematografica horror. Paramount e Spyglass hanno ordinato il lungometraggio dopo che Scream 5 ha ottenuto 107 milioni di dollari d’incassi al box office.

La produzione di Scream 6 inizierà nel periodo estivo, con Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett che torneranno alla regia del lungometraggio. La sceneggiatura sarà realizzata da James Vanderbilt e Guy Busick.

A produrre il film ci saranno Kevin Williamson, Chad Villella, Gary Barber e Peter Oillataguerre. Paramount e Spyglasses hanno scritto in uno stato:

Siamo profondamente grati ai fan di tutto il mondo che hanno accolto in maniera così entusiasta il nostro film. Non vediamo l’ora che Radio Silence, gli sceneggiatori Jamie e Guy, e Project X tirino fuori qualcosa d’intrigante per la famiglia di Woodsboro.